Handball: Müde WM-Stars um DHB-Kapitän Golla fast böse überrascht

Flensburg stolpert fast gegen Wetzlar

Die SG musste sechs Tage nach dem WM-Endspiel von Stockholm in die Verlängerung gehen und setzte sich nur hauchdünn mit 29:28 (25:25, 16:13) durch, Golla und Co. waren nach dem Ende der turbulenten Partie sichtlich entkräftet. Johan Hansen und Magnus Röd waren mit je sieben Toren beste Werfer.

DHB-Pokal: Auch Löwen und Lemgo im Final Four

Neben Flensburg haben auch die Rhein-Neckar Löwen und der TBV Lemgo Lippe das Final Four erreicht. Die Löwen gewannen ihr erstes Pflichtspiel des Jahres bei Hannover-Burgdorf deutlich klarer mit 31:25 (14:10). Lemgo, Pokalsieger von 2020, behauptete sich bei Altmeister VfL Gummersbach mit 33:30 (18:14).

Am Sonntag (15.00 Uhr) spielen Rekordmeister THW Kiel und der amtierende Champion SC Magdeburg in einer Neuauflage des Vorjahresfinals, das die Norddeutschen gewannen, noch den vierten Halbfinalteilnehmer aus. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse im DHB-Pokal)

Die Auslosung für das Final Four (15./16. April in Köln) findet am kommenden Mittwoch statt.