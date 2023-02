Bundesliga: "Manche bringen sich um" - Emotionales Statement von Leipzig-Boss Max Eberl

„Mich würde interessieren, ob diese Menschen wissen, was Burnout genau bedeutet. Burnout heißt, dass sich Menschen verausgaben, bis sie nicht mehr können und über diesen Punkt hinaus“, sagte Eberl am Samstag nach dem 0:0 in der Bundesliga beim 1. FC Köln. (DATEN: Ergebnisse der Bundesliga)