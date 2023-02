FC Bayern: "Es ist hier keiner gestorben" - Legende mit deutlicher Kritik an Neuer

Lothar Matthäus äußert sich zum Aufsehen erregenden Interview von Manuel Neuer. Er findet die Wortwahl übertrieben und zweifelt an einer Zukunft des Keepers beim FC Bayern.

Matthäus: „Neuer spricht sich von allem frei“

Die Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic, dem Vertrauten des Bayern-Kapitäns, sei Teil des Geschäfts. „Diese Sachen muss Manuel akzeptieren und ganz sicher nicht in der Öffentlichkeit kommentieren. Er attackiert ja seinen Arbeitgeber.“ ( NEWS: Neuer packt über Ski-Unfall aus )

Auch eine Zukunft Neuers in München, gestaltet sich seiner Ansicht nach schwierig. „Wenn Manuel bei Bayern weiterspielt, wird Nagelsmann höchstwahrscheinlich sein Trainer sein. Wenn zwischen Trainer und Kapitän kein Vertrauen da ist, ist eine gute Zusammenarbeit eigentlich nicht möglich.“ (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Lothar Matthäus übt deutliche Kritik an Manuel Neuer

Ex-Nationalspielerin Tabea Kemme äußerte dagegen Verständnis für Neuer. „Ich kann ihn nachvollziehen. Wir wünschen uns die authentische Seite der Spieler. Hinter dem Spieler ist aber auch ein Mensch“, betonte die Olympiasiegerin, die am Sonntag auch im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 zu Gast ist.

Kemme ergänzte: „Wir wollen doch Spieler und Spielerinnen supporten, dass sie das sagen, was sie ausmacht. Dann müssen wir auch aufpassen, was wir in welche Waagschale legen.“