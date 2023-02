Anzeige

Champions League: Bayern-Coach Nagelsmann zweifelt an Ausfall von PSG-Star Mbappé - Franzosen reagieren Nagelsmann-Aussage spaltet Franzosen

Mbappé-Schock! Galtier gibt Verletzungsupdate

Alexis Menuge

Die Einschätzung von Bayern-Coach Julian Nagelsmann zum Fitnessstand von Kylian Mbappé sorgt für Aufruhr in Frankreich. Einige Ex-Spieler von PSG sind verschiedener Meinung.

„Dass Paris St. Germain einen Bluff vorbereitet, glaube ich in keiner Weise“, meinte Mickael Madar, der zwischen 1999 und 2001 für Paris St. Germain auf Torejagd ging und heute als Experte bei Pay-TV-Sender Canal+ aktiv ist. „Dafür gibt es gar keinen Grund.“

Anzeige

„Es wäre wohl das erste Mal, dass ein Spieler in der Startelf steht, nachdem zwei Wochen zuvor offiziell vermeldet wurde, dass er insgesamt drei Wochen außer Gefecht ist. Insofern gehe ich fest davon aus, dass PSG nicht vorhat zu taktieren oder Unruhe bei seinem Gegner zu stiften. Julian Nagelsmann hat wohl auf der PSG-Homepage nicht die richtige Meldung gelesen“, ist Madar skeptisch.

Debatte um Mbappé-Einsatz

In Frankreich wird seit vergangenem Mittwoch über die Ursachen von Mbappés Oberschenkel-Verletzung beim Liga-Spiel in Montpellier heftig debattiert. Ist er in den vergangenen Wochen zu oft eingesetzt worden? Waren die zehn Tage Urlaub im Januar zu wenig?

Eine weitere Frage, die gestellt wurde: Hat die PR-Reise nach Katar und Saudi-Arabien vor zwei Wochen zwischen einem Liga-Spiel und einer Runde in der Coupe de France durch den Klima-Wechsel einen größeren Einfluss gehabt als befürchtet?

So oder so: Die Bluff-Vermutung von Nagelsmann lässt sich erst am 14. Februar auflösen, wenn Mbappé auf dem Spielberichtsbogen steht - oder eben nicht.

Einer, der Nagelsmanns Zweifel teilt, ist Francis Llacer, ehemaliger Verteidiger von PSG (1984-1999 und 2001-2003). „Ich finde, dass der Bayern-Coach ein gutes Gedächtnis hat“, sagte Llacer gegenüber SPORT1. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Nagelsmanns Zweifel

„Er hat wohl nicht vergessen, was im Sommer 2020 beim Final 8 in Lissabon geschah, als er als Leipzig-Trainer auf PSG im Halbfinale traf“, spielt Llacer auf die Knöchelverletzung Mbappés von damals an. Anschließend sei der PSG-Stürmer trotzdem von Beginn an aufgelaufen.

Anzeige

„In diesem Fall finde ich übrigens die Mitteilung auf der PSG-Homepage nicht ganz klar, sodass man die Zweifel der Bayern irgendwie nachvollziehen kann“, meint der ehemalige PSG-Abwehrmann, „Nagelsmann sagt einfach was er denkt, er ist geradeaus und das ist auch gut so.“

Auch Ludovic Obraniak versteht die Position des deutschen Trainers. Der ehemalige Flügelspieler des SV Werder Bremen (2014-2015): „Kylian Mbappé ist einer der wichtigsten Spieler von PSG, wenn nicht der wichtigste. Ob er aufläuft oder nicht, spielt auch für Nagelsmann eine wesentliche Rolle. Er wird wahrscheinlich nach diesem Faktor die taktische Ausrichtung vorgeben.“

Nagelsmann-Aussage trifft auf Verständnis

„Er hätte sicherlich früh Klarheit zu diesem Thema, um entspannter dieses Spiel vorzubereiten“, philosophiert Obraniak über Nagelsmanns Gefühlswelt. (NEWS: PSG gegen Bayern ohne Mbappé?)

Bei den Münchnern sei die medizinische Abteilung absolut top und dort wisse man, dass man sich von einer solchen Verletzung bei optimalem Verkauf innerhalb von zehn Tagen erholen kann.

Der Ex-Werderaner bilanziert: „Ich finde die Diagnose bei PSG zu eilig. Kylian ist auch ein Vollblutprofi, der selten angeschlagen ist und der sich sehr schnell von Verletzungen erholt. Ich weiß nicht, ob Nagelsmann recht hat, aber ich verstehe seine Position.“

Wegen Mbappé: Nagelsmann wittert PSG-Bluff