Anzeige

Premier League: Mega-Blamage für Klopp-Team! Matip leitet nächstes Liverpool-Debakel ein Klopp nach Mega-Blamage übel verhöhnt

Chelsea? Klopp: "Sage nichts ohne meinen Anwalt"

SPORT1

Der FC Liverpool und Trainer Jürgen Klopp müssen die achte Niederlage in der laufenden Premier-League-Saison hinnehmen. Die Reds verlieren auswärts bei Wolverhampton deutlich.

Nächste Klatsche für den FC Liverpool!

Das Team von Trainer Jürgen Klopp hat am Samstag bei den abstiegsbedrohten Wolverhampton Wanderers deutlich mit 0:3 verloren. Die Reds rutschen damit auf den zehnten Tabellenplatz ab. Es war zugleich die dritte Auswärtsniederlage in der Liga in Folge. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Anzeige

Am Ende der Partie wurde Klopp von den Wolves-Fans verhöhnt, indem sie lautstark sangen: „Du wirst morgen entlassen.“ Die Gesänge nahm der Deutsche reaktionslos entgegen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Klopp geht mit seiner Mannschaft hart ins Gericht

Der 55-Jährige wirkte im Anschluss an die Partie gefasst, fand dennoch klare Worte: „Es war ein schrecklicher Start ins Spiel mit zwei Toren, die so nicht fallen dürfen. Die Treffer sind aufgrund unserer Fehler gefallen. Es gibt dafür keine Entschuldigungen und ich habe auch keine Erklärung dafür. Wir haben in der zweiten Halbzeit dann ein gutes Auswärtsspiel gezeigt, allerdings ohne Tore zu schießen.“

Bereits früh kassierte sein Team die kalte Dusche. In der fünften Minuten gingen die Hausherren mit 1:0 in Führung. Der Ex- Schalker Joel Matip fälschte eine Flanke unglücklich ins eigene Tor ab. Doch es wurde noch schlimmer.

In der zwölften Minuten erhöhten die Wolves auf 2:0. Joe Gomez köpfte den Ball nach einer Flanke aus der Gefahrenzone, obwohl Torwart Alisson Becker das Leder sicher gehabt hätte.

Neves macht den Deckel drauf

Nach einem Hin und Her jagte Craig Dawson das Spielgerät mit voller Wucht unter die Latte. Für den 32-Jährigen war es der erste Treffer im Trikot der Wolves. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Beinahe hätte es vor der Halbzeit noch schlechter für Liverpool ausgehen, als Matip sich als letzter Mann den Ball abluchsen ließe, doch Allison rettete im Eins-gegen-Eins gegen Matheus Cunha.

Anzeige