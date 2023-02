Wintersport: Die tragische Selbstzerstörung einer Legende

Matti Nykänen wurde in jungen Jahren zur gefeierten Skisprung-Ikone, ein bitterer Absturz folgte. Heute vor vier Jahren endete er mit seinem frühen Tod.

Matti Ensio Nykänen war ein Phänomen, wie es die Skisprung-Welt noch nie gesehen hatte und nie wieder gesehen hat. Aufgestiegen wie ein Komet, speziell in der finnischen Heimat gefeiert wie ein Popstar - es folgte allerdings ein tiefer Fall.

Matti Nykänen: Frühe Erfolge, tiefer Absturz

Der am 17. Juli 1963 in der Universitätsstadt Jyväskylä geborene Finne hatte in den 1980er Jahren seinen Sport dominiert wie niemand vor und nach ihm. Allein bei den Winterspielen 1988 in Calgary gewann er drei Goldmedaillen, zudem triumphierte er 1984 in Sarajevo von der Großschanze.

Bis heute haben neben Nykänen und Rivale Jens Weißflog nur vier weitere Springer in all diesen Wettbewerben triumphiert (Espen Bredesen, Thomas Morgenstern, Kamil Stoch). Skiflug-Weltmeister war er obendrein - was er den anderen Legenden voraus hat. „Er gehört ganz oben hin“, sagte Weggefährte Weißflog 2019 im SPORT1 -Interview.

„Die Hölle muss ein besserer Ort sein“

„Ich stand viele Jahre im Mittelpunkt, alle haben sich um mich gerissen“, blickte Nykänen 2012 in der Welt auf zurück: „Ich hatte es satt, es war zu viel. Ich war unglücklich und habe angefangen, in mir drinnen eine Mauer hochzuziehen. Ich war sehr jung, als ich erfolgreich geworden bin, die Medien waren die ganze Zeit um mich herum - ich hätte Hilfe gebraucht. Das war der Anfang.“

Das Ende war ein Leben, über das Nykänen selnbst sagte: „Die Hölle muss ein besserer Ort sein.“ Nykänen flüchtete sich - „weil ich nichts anderes zu tun hatte, weil ich vergessen wollte“ - in den Alkohol. Er wurde zum Treibstoff seines persönlichen Niedergangs.

Drei Ehen, die Nykänen schloss, endeten mit einer Scheidung. Das Geld, das er verdiente, verlor er, versuchte zwischenzeitlich sogar als Stripper und Darsteller in Erotikvideos, seine finanzielle Not zu lindern.

In Nykänens Vita stehen auch drei Gefängnisstrafen wegen Körperverletzung, zwei davon wegen Messerattacken auf einen Freund (2004, 26 Monate Haft, 13 verbüßt) und eine seiner Ehefrauen (2009, 16 Monate Haft).

Ebenso wie sein Aufstieg wurde auch Nykänens Fall vom Boulevard grell ausgeleuchtet, speziell vom heimischen - und auch Nykänen selbst machte dabei mit: 2003 veröffentlichte Nykänen ein Buch mit dem plakativen Titel „Grüße aus der Hölle“. 2006 kam ein Film über sein Leben in die finnischen Kinos. Auch im international erfolgreichen Streifen „Eddie the Eagle“ über das Underdog-Phänomen Michael „Eddie“ Edwards wurde Nykänen - dargestellt vom Schweden Edvin Endre - verewigt.

Trauer um eine Skisprung-Legende: Matti Nykänen ist im Alter von nur 55 Jahren gestorben. Der Finne dominierte in den achtziger Jahren seine Sportart, fiel danach aber vor allem mit traurigen Exzessen auf. SPORT1 erzählt Nykänens bewegtes Leben nach © Getty Images

Im Jahr 1982 ging der Stern des Matti Nykänen auf: Der damals 18-Jährige gewann in Oslo den Weltmeistertitel auf der Großschanze © Imago

Mit 20 Jahren hatte Nykänen schon alles erreicht, was man in seiner Sportart erreichen kann: 1983 gewann er erstmals die Vierschanzentournee und den Gesamtweltcup, 1984 bei Olympia in Sarajewo holte er Gold auf der Großschanze und im Mannschaftsspringen © Imago

Zu Nykänens besten Zeiten konnte auch der große Rivale Jens Weißflog (l.) aus der damaligen DDR kaum mit ihm mithalten. In Sarajevo zog er zweimal den Kürzeren, siegte aber auf der Normalschanze © Imago

Viele weitere Triumphe für Nykänen folgten: 1988 bei Olympia in Calgary holte Nykänen dreimal Gold (Normal- und Großschanze und im Team), Nykänen errang insgesamt sieben WM-Titel und zwei Tournee-Siege, gewann 46 Weltcupspringen und triumphierte vier Mal im Gesamtweltcup © Imago

Nykänen wird durch seinen Erfolg vor allem in der finnischen Heimat zu einem Superstar, Medien-Darling und Idol für junge Fans. "Matti war für das Skispringen, was Lionel Messi und Diego Maradona für den Fußball sind", sagte der Sportchef des finnischen Skisprungverbands nach Nykänens Tod © Getty Images

So groß der Ruhm war, so dramatisch entwickelte sich Nykänens Leben: Dem Jungstar fehlte privat der nötige Halt, er verfiel noch während seiner aktiven Karriere einer Alkoholsucht, die auch seine Leistungen nach unten zog. Er verlor den Anschluss an die Weltspitze, beendete 1991 seine Karriere - und verlor seinen Lebensinhalt © Imago

Er sei "in ein schwarzes Loch gefallen" berichtete Nykänen später über die Zeit nach seinem Karriere-Ende: "Mein ganzes Leben habe ich etwas gemacht, was nun nicht mehr zählte. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken über mein Leben danach gemacht. Was ich tun wollte war immer nur springen, springen, springen" © Imago

Nykänen machte sich auf die Suche nach einem neuen Lebenssinn: Er versuchte sich unter anderem als Popsänger. Zwar hatte er kein richtiges Gesangstalent, in seiner Heimat lockte Nykänens Prominenz dennoch immer eine gewisse Anzahl an Zuschauern zu seinen Konzerten © Getty Images

Auch in Striplokalen trat Nykänen auf, arbeitete zwischenzeitlich sogar selbst als Stripper: Er hatte durch einen exzessiven Lebensstil viel Geld verloren und versuchte, einen Teil davon wieder reinzuholen. Zu diesem Zweck verkaufte er auch seine Medaillen für umgerechnet rund 50.000 Euro © dpa Picture-Alliance

Nykänen verarbeitete seinen Absturz 2003 in einer Autobiografie, die in Deutschland mit dem plakativen Titel "Grüße aus der Hölle" vermarktet wird. Es war der Versuch, die Dämonen hinter sich zu lassen, Ordnung in sein Leben zu bekommen, nachdem der Tiefpunkt erreicht schien © Imago

Im Februar 2003 wurde Nykänen verhaftet, weil er seine vierte Ehefrau Mervi mit einem Messer bedroht hatte. Mervi verzieh ihm dann aber die Tat, zog die Anzeige zurück, die beiden versöhnten sich und heiraten ein zweites Mal © dpa Picture-Alliance

Im Jahr darauf aber folgte der nächste finstere Vorfall: Nykänen (der 2004 auch einen Herzinfarkt erlitt) stach in einem Sommerhaus einen Bekannten mit einem Messer nieder, wurde wegen versuchten Totschlags zu 25 Monaten Haft verurteilt © dpa Picture-Alliance

Als er 2005 auf freien Fuß gesetzt wurde, folgte kurz darauf der nächste Gewaltexzess: Er verletzte seine Frau im Vollrausch mit einem schweren Gegenstand, zwei weitere Verurteilungen wegen häuslicher Gewalt folgten. Bis zuletzt stritt Nykänen jegliche Schuld an allen Delikten ab, berief sich auf Notwehr © dpa Picture-Alliance

Zwischendurch einmal mehr der Versuch, wieder auf positive Weise in Erscheinung zu treten. 2008 kehrte er auf die Schanze zurück, wurde sogar noch einmal Weltmeister - bei der Senioren-WM in der Klasse der 40- bis 44-Jährigen © Getty Images

2013 wurde Nykänens ewiger Siegrekord von Gregor Schlierenzauer übertroffen, Nykänen feierte den 47. Weltcup-Triumph medienwirksam mit ihm © Imago

