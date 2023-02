Bundesliga: 1. FC Union Berlin – 1. FSV Mainz 05, 2:1 (1:0)

Kevin Behrens brachte den 1. FC Union Berlin in der 32. Minute in Front. Die Mannschaft von Coach Urs Fischer führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Der FSV stellte in der 71. Minute mit einem Dreifachwechsel groß um und schickte Aymen Barkok, Marcus Ingvartsen und Maxim Leitsch für Jae-Sung Lee, Ludovic Ajorque und Danny da Costa auf den Platz. Per Elfmeter traf Ingvartsen vor 22.012 Zuschauern zum 1:1 für die Elf von Trainer Bo Svensson. Gleich drei Wechsel nahm Union in der 79. Minute vor. Jerome Roussillon, Behrens und Paul Seguin verließen das Feld für Niko Gießelmann, Jordan Siebatcheu und Morten Thorsby. Dass der Tabellenprimus in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Siebatcheu, der in der 84. Minute zur Stelle war. Am Ende behielt der 1. FC Union Berlin gegen Mainz die Oberhand.