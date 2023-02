3. Liga: VfL Osnabrück – FC Erzgebirge Aue, 3:1 (1:1)

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 12.827 Zuschauern besorgte Erik Engelhardt bereits in der neunten Minute die Führung von Osnabrück. Dimitrij Nazarov sicherte Aue nach 20 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Lukas Kunze stellte die Weichen für den VfL Osnabrück auf Sieg, als er in Minute 57 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 64. Minute stellte Tobias Schweinsteiger um und schickte in einem Doppelwechsel Marc Heider und Jannes Wulff für Ba-Muaka Simakala und Paterson Chato auf den Rasen. Gleich drei Wechsel nahm der FC Erzgebirge Aue in der 69. Minute vor. Marvin Stefaniak, Antonio Jonjic und Omar Sijaric verließen das Feld für Borys Tashchy, Elias Huth und Paul-Philipp Besong. Heider versenkte die Kugel zum 3:1 für Osnabrück (79.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Lechner (Hornstorf) siegte das Heimteam gegen Aue.