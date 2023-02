3. Liga: 1. FC Saarbrücken – SV 07 Elversberg, 0:4 (0:3)

Mit dem 1. FC Saarbrücken und SV 07 Elversberg trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für Saarbrücken schien Elversberg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV 07 Elversberg wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel beider Teams war 2:0 für den 1. FC Saarbrücken geendet.

Für Boné Uaferro war der Einsatz nach 15 Minuten vorbei. Für ihn wurde Pius Krätschmer eingewechselt. Keine 26 Minuten waren gespielt, da musste Tobias Jänicke von Saarbrücken den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm die Rote Karte. Luca Schnellbacher brachte die Heimmannschaft per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 32. und 40. Minute vollstreckte. Kurz darauf traf Nick Woltemade in der Nachspielzeit für Elversberg (45.). Der Tabellenprimus gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Rüdiger Ziehl vom 1. FC Saarbrücken nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Calogero Rizzuto blieb in der Kabine, für ihn kam Dominik Ernst. SV 07 Elversberg konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen beim Gast. Kevin Koffi ersetzte Schnellbacher, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Anstelle von Richard Neudecker war nach Wiederbeginn Julian Günther-Schmidt für Saarbrücken im Spiel. Zum Seitenwechsel ersetzte Kevin Conrad von Elversberg seinen Teamkameraden Marcel Correia. Koffi schraubte das Ergebnis in der 90. Minute mit dem 4:0 für die Mannschaft von Horst Steffen in die Höhe. Ein starker Auftritt ermöglichte SV 07 Elversberg am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Saarbrücken.