Biathlon-Hammer! Vanessa Hinz beendet ihre Karriere mit sofortiger Wirkung

Vanessa Hinz - dreimalige Staffel-Weltmeisterin an der Seite von Laura Dahlmeier - wird keine Biathlon-Rennen mehr bestreiten. Wie der Deutsche Ski-Verband am Samstag bekannt gab, beendet die 31-Jährige mit sofortiger Wirkung ihre Karriere.

Vanessa Hinz beendet Karriere mit 31

„Schon im Sommer, noch bevor es mit den Verletzungen losging, war für mich klar, dass ich in meine letzte Saison gehe“, begründete Hinz in einer offiziellen Mitteilung des DSV: „Mein Körper und mein Kopf haben mir gezeigt, dass mit 31 Jahren Schluss sein soll mit Leistungssport. Ich bin absolut bereit für den nächsten Lebensabschnitt.“ Sie beendete ihre Karriere „mit Glücksgefühlen darüber, dass ich in dieser Zeit so viele schöne Momente mit anderen tollen Sportlern erleben durfte“.