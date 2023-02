Davis Cup: Erster Matchball für Deutschland! Zverev & Co. fehlt nach Doppel-Erfolg ein Sieg

Dem deutschen Davis-Cup-Team fehlt im Duell gegen die Schweiz in Trier nur noch ein Sieg zur Qualifikation für die Gruppenphase im September.

Andreas Mies und Tim Pütz gewannen am Samstag das Doppel mit 6:7 (3:7), 6:3, 6:4 gegen Stan Wawrinka und Dominic Stricker und brachten die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) mit 2:1 in Führung. „Wir sind happy, dass wir einen Punkt für die Mannschaft holen konnten“, sagte Pütz und lobte die „Topstimmung hier in Trier“.