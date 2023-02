2. Liga: SSV Jahn Regensburg – DSC Arminia Bielefeld, 1:3 (1:1)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Regensburg bereits in Front. Jan Elvedi markierte in der zweiten Minute die Führung. Sebastian Vasiliadis vollendete in der 14. Minute vor 8.547 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. In der 68. Minute änderte Mersad Selimbegovic das Personal und brachte Nicklas Shipnoski und Dario Vizinger mit einem Doppelwechsel für Aygün Yildirim und Joshua Mees auf den Platz. Mit Ivan Lepinjica und Janni Serra nahm Daniel Scherning in der 69. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Manuel Prietl und Fabian Klos. Mit einem schnellen Doppelpack (85./90.) zum 3:1 schockte Klos den SSV Jahn Regensburg. Mersad Selimbegovic wollte die Gastgeber zu einem Ruck bewegen und so sollten Minos Gouras und Lasse Günther eingewechselt für Sarpreet Singh und Leon Guwara neue Impulse setzen (87.). Am Schluss siegte DSC Arminia Bielefeld gegen den SSV.