2. Liga: Eintracht Braunschweig – 1. FC Heidenheim 1846, 2:0 (0:0)

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Für frischen Wind sollte Einwechselmann Lion Lauberbach sorgen, dem Michael Schiele das Vertrauen schenkte (65.). Nach 72 Minuten bejubelten die 16.776 Zuschauer endlich das erste Tor: 1:0 für Braunschweig durch Manuel Wintzheimer. In der Schlussphase nahm Frank Schmidt noch einen Doppelwechsel vor. Für Marvin Rittmüller und Jan-Niklas Beste kamen Christian Kühlwetter und Stefan Schimmer auf das Feld (79.). Frank Schmidt wollte Heidenheim zu einem Ruck bewegen und so sollten Thomas Keller und Andreas Geipl eingewechselt für Patrick Mainka und Jan Schöppner neue Impulse setzen (83.). Lauberbach stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für Eintracht Braunschweig her (90.). Unter dem Strich verbuchte Braunschweig gegen den 1. FC Heidenheim 1846 einen 2:0-Sieg.