2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – Holstein Kiel, 2:1 (1:1)

Lautern erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 39.020 Zuschauern durch Daniel Hanslik bereits nach sechs Minuten in Führung. Finn Porath beförderte das Leder zum 1:1 der Störche in die Maschen (30.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Mikkel Kirkeskov anstelle von Marvin Schulz für Kiel auf. Zum Seitenwechsel ersetzte Nicolai Rapp vom 1. FC Kaiserslautern seinen Teamkameraden Julian Niehues. Dass der Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Terrence Boyd, der in der 71. Minute zur Stelle war. Wenig später kamen Fiete Arp und Alexander Mühling per Doppelwechsel für Timo Becker und Porath auf Seiten von Holstein Kiel ins Match (75.). Am Schluss schlug FCK die Gäste mit 2:1.