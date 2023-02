Bundesliga: Gladbach gegen Schalke LIVE im TV, Stream und Ticker

Beim ersten Heimspiel der Rückrunde von Borussia Mönchengladbach kommt es am Samstag (04. Februar) direkt zu einem Traditions-Duell. Zu Gast ist Tabellenschlusslicht FC Schalke 04. Anpfiff im Borussia-Park ist um 18.30 Uhr. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Die Borussia muss dabei um zwei Topspieler bangen. Die Einsätze der Leistungsträger Lars Stindl und Manu Koné stehen auf der Kippe. Kapitän Lars Stindl habe mit einer Entzündung im Rückenbereich zu kämpfen , sagte Farke nach dem Mannschaftstraining. „Wir haben noch Hoffnung, dass er zurückkehrt. Es wird aber ein enges Rennen. Natürlich ist es nicht ideal, wenn du zwei Trainingstage in der Woche verpasst.“

Manu Koné fehlte im Training aufgrund einer leichten Entzündung in der hinteren Oberschenkel-Muskulatur. Der Trainer sprach von einer „Belastungsreaktion“ sowie einer resultierenden „Vorsichtsmaßnahme“. Laut Farke sei hinter Stindl ein „größeres“ Fragezeichen, hinter Koné „vielleicht ein kleineres, mittleres.“ (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Schalke verstärkt Defensive

Farke erwartet, dass Qualitäten wie Präzision und Effizienz gegen Schalke elementar sein werden. „Wir sind hochmotiviert, jetzt auch nachzulegen und den zweiten Sieg in Folge zu feiern.“ Der Gladbach-Trainer aber auch warnend: „Schalke ist alles andere als eine Mannschaft, die sich aufgegeben hat. Die Mannschaft von Thomas Reis spielt mit hoher Intensität.“

Schalke hat in Bezug auf Kader und Startelf ein Luxusproblem. Bis auf die Langzeitverletzten sowie Verteidiger Marcin Kaminski (erkrankt) hat Trainer Thomas Reis alle Spieler an Bord. Fünf fitte Profis werden es nicht in den 20-köpfigen Spieltagskader schaffen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)