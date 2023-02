"Kann man mit Geld nicht kaufen!" Zverev fordert Davis-Cup-Wende

Die deutsche Mannschaft startet in den Davis Cup. Vor dem Duell mit der Schweiz fordert Alexander Zverev ein Umdenken beim Tennis-Weltverband.

Vor dem deutschen Davis-Cup-Auftakt gegen die Schweiz hat Alexander Zverev seine Kritik am Format des Traditionswettbewerbs erneuert.

„Ich hoffe, dass die ITF (der Tennis-Weltverband, Anm. d. Red.) jetzt die richtige Entscheidung trifft und sieht, dass das neue System nicht funktioniert und wir zurück zum alten System gehen, was, glaube ich, emotional, spektakulär und einfach eine Atmosphäre war, die wir nirgendwo anders bekommen haben und bekommen werden“, erklärte die deutsche Nummer 1 bei SPORT1 . (NEWS: Alles Wichtige zum Tennis)

Daher fordert der Olympiasieger die Rückkehr zum altbekannten Format. „Der Davis Cup ist über 120 Jahre alt und den kann man nicht mit Geld kaufen. Ich glaube, das hat man jetzt gemerkt in den letzten paar Jahren. Es hat nicht funktioniert und jetzt ist es auch an der Zeit, wieder zurückzugehen zum Alten“, meinte der 25-Jährige.

Dennoch will er mit seinen Teamkollegen am Wochenende als Sieger hervorgehen. Dabei ist allerdings noch unklar, wie fit er nach seiner langen Verletzungspause ist. Bei den Australian Open schied er zuletzt bereits in der zweiten Runde aus.