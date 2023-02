Handball, DHB-Pokal: Kiel vs. Magdeburg im Viertelfinale - Gislason-Wunsch findet kein Gehör

Für die deutschen Fußballer ging es nach ihrem WM-Aus in den Urlaub nach Dubai oder auf die Malediven, die Handballer stehen am Wochenende schon wieder auf der Platte: Nicht mal eine Woche nach dem WM-Endspiel steigt das Viertelfinale im DHB-Pokal.

Absoluter Hingucker ist dabei die Neuauflage des Vorjahresfinales zwischen Titelverteidiger und Rekordpokalsieger THW Kiel und dem deutschen Meister SC Magdeburg. „Das wird ein packendes Spiel in einer geilen Atmosphäre“, sagt THW-Kapitän Patrick Wiencek vor dem Prestigeduell am Sonntag, das wegen einer langfristig geplanten Motocross-Veranstaltung an der Ostsee in die Hamburger Barclays Arena verlegt worden ist. (NEWS: Alles Wichtige zum DHB-Pokal)

Einzug ins Final Four des DHB-Pokals eine Kraftfrage?

Am Ende dürfte also auch die Frage der Kraft darüber entscheiden, wer ins Final Four der besten vier Mannschaften einzieht, das in diesem Jahr erstmals in Köln (15./16. April) ausgetragen wird. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse im DHB-Pokal)