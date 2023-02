Bundesliga: Schließt Philipp Max die Kostic-Lücke bei der Eintracht?

Pellegrini und Lenz konnten Kostic-Abgang nicht kompensieren

Dennoch sahen Sportvorstand Markus Krösche und Trainer Oliver Glasner durchaus noch Handlungsbedarf auf der Außenbahn. Philipp Max kam nach durchaus schwierigen Verhandlungen von der PSV Eindhoven am Deadline-Day an den Main .

Max war in Augsburg an 41 Toren beteiligt

In seiner Zeit beim FC Augsburg war er in 147 Bundesligapartien an 41 Treffern (15 Tore und 26 Vorlagen) beteiligt, der Linksfuß kennt das deutsche Oberhaus aus dem Effeff. „Ich will immer wieder in die Tiefe kommen und gefährliche Situation kreieren“, gab Max die Richtung vor. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)