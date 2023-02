Schmid in Oberstdorf mit Podestchance - Geiger fehlt

In Abwesenheit von Olympiasieger Vinzenz Geiger geht der Lokalmatador nach einem Sprung auf 133,5 Meter als Fünfter mit 52 Sekunden Rückstand zu Spitzenreiter Johannes Lamparter (Österreich) in die Loipe. Der 10-km-Lauf beginnt um 14.45 Uhr.

Geiger setzte am Samstag beim Heimspiel aus. Der Oberstdorfer sei "gesundheitlich noch etwas angeschlagen", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch vor dem Wettbewerb: "Um den Formaufbau in Richtung der anstehenden WM in Planica nicht zu gefährden, wird er als Vorsichtsmaßnahme nicht an den Start gehen."