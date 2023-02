Bundesliga: Dortmund vs. Freiburg - Union vs. Mainz - Köln vs. Leipzig - Frankfurt vs. Hertha - Bochum vs. Hoffenheim LIVE im TV, Stream, Ticker

Leipzig und Union drängen in der Samstagskonferenz auf die Tabellenführung, während Dortmund und Freiburg im Verfolger-Duell immerhin mit Rekordmeister Bayern gleichziehen könnten.

Genau so stellt man sich eine spannende Bundesliga vor.

Am Samstag können Union Berlin oder RB Leipzig den FC Bayern vorerst als Tabellenführer ablösen und unter Zugzwang setzen. Dortmund oder Freiburg könnten immerhin mit den Münchnern gleichziehen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Mit einem Derby-Sieg und einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein im Gepäck empfängt der Tabellenzweite Union am Samstag um 15.30 Uhr den FSV Mainz 05 vor heimischer Kulisse und will die Tabellenführung übernehmen. Die seit 14 Heimspielen ungeschlagenen Berliner würden mit dem vierten Sieg in Folge außerdem ihren Vereinsrekord von April 2022 einstellen.