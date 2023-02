Schockierende Aussagen von United-Star Varane: Der Spieler frisst den Mensch

Raphael Varane galt in der französischen Nationalmannschaft als kommender Kapitän.

Am Donnerstag verkündete der Verteidiger von Manchester United überraschend seinen Rücktritt, im Alter von 29 Jahren. In einer emotionalen Abschiedsbotschaft hatte Varane seine Beweggründe zunächst offen gelassen. Nun erklärte er sich in einem Interview mit dem TV-Sender Canal+. Und ließ dabei tief blicken.