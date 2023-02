FC Bayern: Kahn knöpft sich Manuel Neuer vor! Egoismus-Vorwurf nach Skandal-Interview

Bayern-Boss Kahn: Manuel Neuer persönlich betroffen

Warum es Neuer trotzdem getan hat? „Er ist persönlich betroffen, das muss man ein Stück weit verstehen", sagte Kahn. „Das war uns auch bewusst, als wir ihm erklärt haben, dass die nicht leichtfertig getroffene Entscheidung in der Frage des Torwarttrainers in diesem Moment das Beste für unsere Mannschaft war."

Neuer hatte zuvor in einem Doppel-Interview mit der SZ und The Athletic die Verantwortlichen des FC Bayern für den Rauswurf von Torwart-Trainer Toni Tapalovic, gleichzeitig ein enger Freund Neuers, scharf kritisiert. „Für mich war das ein Schlag - als ich schon am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, dass mir das Herz herausgerissen wurde", sagte der 36-Jährige. Es sei „das Brutalste" gewesen, das er in seiner Karriere erlebt habe.