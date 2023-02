3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SC Verl (Montag, 19:00 Uhr)

Mannheim zeigt in der Offensive mit 33 geschossenen Toren große Qualität. In der Abwehr, die 32 Gegentreffer kassierte, gibt es indes Steigerungspotential. Angesichts der guten Heimstatistik (9-0-1) dürfte das Team von Christian Neidhart selbstbewusst antreten. Die Heimmannschaft nimmt mit 35 Punkten den fünften Tabellenplatz ein. Die bisherige Ausbeute des SV Waldhof Mannheim: elf Siege, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen. In den letzten fünf Spielen ließ sich Waldhof selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.