Formel 1: Klage gegen F1-Star Nyck de Vries entschieden

De Vries und Schothorst sind sich uneins

Laut den Unterlagen, die dem Financieel Dagblad vorliegen, wurde dabei eine Verzinsung von drei Prozent pro Jahr und eine Beteiligung an künftigen Formel-1-Einnahmen vereinbart. Zudem wurde festgelegt, dass das Darlehen erlassen werde, sollte de Vries bis 2022 nicht in der Formel 1 fahren. Und genau hier begann das Problem. (NEWS: Investor verklagt Formel-1-Star)

Da der Niederländer beim Großen Preis von Italien 2022 als Ersatz für dem erkrankten Alexander Albon im Williams-Cockpit an den Start ging und als Ersatzfahrer bei Mercedes unter Vertrag stand, sah Schothorst die Bedingung als erfüllt an und erklärte damit seinen Anspruch auf die Beteiligung an de Vries‘ Gehalt in der kommenden Saison.