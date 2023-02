Premier League: Jorginho als letztes Puzzleteil für Arsenals Meisterstück?

Seit 2004 wartet der FC Arsenal auf seine 14. Englische Meisterschaft. Doch am Deadline Day hat der aktuelle Tabellenführer der Premier League wohl sein letztes Puzzleteil fürs Meisterstück verpflichtet und die Fans in helle Aufregung versetzt.

Damals stand der legendäre Coach Arsène Wenger an der Seitenlinie und führte die Londoner ungeschlagen - 48 Spiele, 26 Siege, zwölf Remis, 73:26 Tore - zum Titel. The Invincibles schrieben 2004 Geschichte. (NEWS: „Reinkarnation des besten Mesut Özil“)

In der laufenden Premier-League-Saison haben die Gunners nach 19 Spieltagen starke 50 von 57 möglichen Punkten eingefahren, ein Spiel weniger als Manchester City (45) auf dem Konto und trotzdem schon fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

In den englischen Medien macht nun die Frage die Runde: Ist Europas Fußballer des Jahres 2021 Arsenals letztes Puzzleteil für das Meisterstück? SPORT1 gibt Aufschluss.

Gunners sorgt in der Premier League für Furore

Denn es ist alles andere als selbstverständlich, dass sich die Gunners derart souverän an der Tabellenspitze behaupten können. Schließlich verfügt Arteta im Gegensatz zu den anderen Meisterschaftskandidaten auf der Insel nicht über ein mit Top-Stars gespicktes Team.

Das zeigt sich vor allem beim Vergleich der Kaderwerte: Die Gunners liegen mit knapp 800 Millionen Euro nur auf Rang vier, was den überraschenden Erfolg umso mehr unterstreicht.

Selbst durch die Verpflichtung von Ex-Blues-Star Jorginho hat Arsenal noch einen großen Abstand auf den FC Liverpool (931 Millionen Euro), FC Chelsea (1,04 Milliarden Euro) sowie ManCity (1,05 Mrd. Euro)! Dennoch ist dieser Deal auch eine Ansage an die Konkurrenz.

Arsenals Ansage an die Konkurrenz

Dafür überwiesen die Gunners lediglich knapp 14 Millionen Euro an den Stadtrivalen, da Jorginhos Vertrag im kommenden Sommer ausgelaufen wäre. Für englische Verhältnisse ein wahres Transfer-Schnäppchen. (NEWS: Alles Wichtige zum FC Arsenal)

Jorginho, Xhaka und Ödegaard sollen Arsenal zum Titel führen

Doch was zeichnet den Mittelfeldabräumer noch aus? Er ist zwar nicht der Schnellste, dazu auch noch spindeldürr, trotzdem war Jorginho bei den Blues stets gesetzt, beim italienischen Nationalcoach Roberto Mancini sogar „unantastbar“.

Von der Gazzetta dello Sport wurde er zudem in Anlehnung an Andrea Pirlo als „Il nuovo Maestro“ bezeichnet. Keine Überraschung, liegt es doch auf der Hand, dass Jorginho in der Squadra Azzurra dieselbe Position als Regista, als tief stehender Spielmacher, bekleidet. Und auch Pirlo lebte nicht von seiner Physis, sondern von seiner Spielintelligenz und Übersicht auf dem Platz. (NEWS: Arsenal-Wahnsinn im Topspiel)