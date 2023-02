2. Liga: SV Sandhausen – SV Darmstadt 98, 0:4 (0:2)

Ein Doppelpack brachte den Tabellenführer in eine komfortable Position: Mathias Honsak war gleich zweimal zur Stelle (7./25.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Der SV Darmstadt 98 konnte mit dem ersten Durchgang sehr zufrieden sein. Trotzdem gab es Veränderungen bei den Gästen. Patric Pfeiffer ersetzte Fabian Schnellhardt, der nun schon vorzeitig Feierabend machte. Oscar Vilhelmsson legte in der 55. Minute zum 3:0 für Darmstadt nach. Gleich drei Wechsel nahmen die Sandhäuser in der 62. Minute vor. Christian Kinsombi, David Kinsombi und Alexander Esswein verließen das Feld für Bashkim Ajdini, Philipp Ochs und Hamadi Al Ghaddioui. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Torsten Lieberknecht, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Magnus Warming und Filip Stojilkovic kamen für Vilhelmsson und Honsak ins Spiel (75.). Emir Karic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den SV Darmstadt 98 (89.). Letzten Endes ging Darmstadt im Duell mit Sandhausen als Sieger hervor.