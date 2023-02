Skilanglauf: Gimmler bei WM-Generalprobe starke Sechste

Die Oberstdorferin zog im italienischen Toblach erstmals in ihrer Karriere in ein Finale der besten sechs Läuferinnen ein, war dort aber chancenlos und belegte somit den sechsten Rang. Nicht zu schlagen war Olympiasiegerin Jonna Sundling aus Schweden.

Teamsprint-Olympiasiegerin Katharina Hennig (Oberwiesenthal) scheiterte dagegen als 43. bereits in der Qualifikation. Die 26-Jährige, die in Südtirol nach drei Wochen Training in den Weltcup zurückkehrt, rechnet sich aber ohnehin am Samstag über die zehn Kilometer deutlich mehr aus. Pia Fink (Bremelau/18.) und Sofie Krehl (Oberstdorf/22.) schieden im Viertelfinale aus.