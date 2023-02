Rugby-EM: Schwere Auftakthürde für Aufsteiger Deutschland

Komplett in rosa! Hier heizt Robbie Williams die Rugby-Meute an

Amateure gegen Vollprofis, Aufsteiger gegen Seriensieger: Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft steht nach der Rückkehr in die Europameisterschaft direkt vor der schwerstmöglichen Aufgabe.

Die Mannschaft von Bundestrainer Mark Kuhlmann trifft am Sonntag (10 Uhr MEZ) zum Turnierstart in Tiflis auf Georgien, das zuletzt fünfmal nacheinander den Titel holte. Für Deutschland geht es dagegen nur um den Klassenerhalt.

„Für mich und meine Spieler ist es ein großes Abenteuer“, sagte Kuhlmann dem SID vor der Reise in den Kaukasus: „Man will in der besten Liga gegen die besten Leute bestehen - und das wird sicherlich auch mal mit einer unschönen Niederlage daherkommen.“