FC Bayern: Wegen Mbappé! Julian Nagelsmann wittert PSG-Täuschungsmanöver

Kylian Mbappé fällt gegen den FC Bayern aus. Davon gehen eigentlich alle aus, nur Julian Nagelsmann will sich nicht so einfach blenden lassen.

Am Donnerstag verkündete PSG, dass sich der Franzose am Oberschenkel verletzt hat und mit einer Ausfallzeit von drei Wochen zu rechnen ist. Folglich wäre ein Einsatz in der Champions League am 14. Februar ausgeschlossen.