FC Bayern: PK LIVE mit Julian Nagelsmann - reagiert er auf Kovac-Spitze?

Der FC Bayern will nach dem Pokal-Sieg gegen Mainz auch in der Bundesliga ein Zeichen setzen. Es geht gegen den VfL Wolfsburg mit Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac. Der hatte mit einer kleinen Spitze aufhorchen lassen. Die Pressekonferenz im LIVETICKER.

Nach dem 4:0-Erfolg über Mainz 05 will das Team von Julian Nagelsmann nun auch in der Bundesliga erstmalig drei Punkte einfahren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Es geht gegen den VfL Wolfsburg und Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac. Der hatte unter der Woche erklärt, es sei aktuell einfacher in München zu spielen, als in Berlin. Wird Julian Nagelsmann darauf reagieren? Am Freitag ab 13 Uhr steht er in der Pressekonferenz zum Spiel Rede und Antwort. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)