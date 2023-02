RB-Coach Marco Rose gesteht: Friere beim Anblick von Steffen Baumgart

Trainer Marco Rose von RB Leipzig schwelgt vor dem Gastspiel bei seinem Kumpel Steffen Baumgart in Erinnerungen an die Duelle zu aktiven Zeiten.

„Das war schon immer einer, der ans Limit gegangen ist. Auch auf dem Platz. Alles das, was er auch als Trainer versucht zu vermitteln“, so Rose: „Damals kurzes Hemd an, jetzt kurzes Hemd an. Ich friere jedes Mal, wenn ich den Baumi sehe.“