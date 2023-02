2. Liga: FC St. Pauli – Hannover 96 (Sonntag, 13:30 Uhr)

96 trifft am Sonntag (13:30 Uhr) auf St. Pauli. Letzte Woche siegte St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg mit 1:0. Damit liegt der FC St. Pauli mit 20 Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld. Zuletzt kassierte Hannover eine Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern – die sechste Saisonpleite. Im Hinspiel konnte kein Sieger ermittelt werden. Die Mannschaften trennten sich remis mit 2:2.

Gegenwärtig rangiert der FC St. Pauli auf Platz zehn, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die bisherige Ausbeute der Gastgeber: vier Siege, acht Unentschieden und sechs Niederlagen. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte das Team von Coach Fabian Hürzeler in den vergangenen fünf Spielen.