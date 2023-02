3. Liga: Rot-Weiss Essen – MSV Duisburg (Sonntag, 14:00 Uhr)

Nach fünf sieglosen Ligaspielen in Serie will Rot-Weiss Essen gegen die Zebras dem Negativtrend ein Ende setzen und wieder die volle Punktezahl einfahren. Essen zog gegen SV 07 Elversberg am letzten Spieltag mit 0:3 den Kürzeren. Am vergangenen Spieltag verlor Duisburg gegen den VfL Osnabrück und steckte damit die neunte Niederlage in dieser Saison ein. Im Hinspiel gingen beide Mannschaften mit einem 2:2 auseinander.