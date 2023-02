Ligue 1: Wurde er verheizt? Warum Mbappé-Aus PSG mehr trifft als bei Messi oder Neymar

Paris Saint-Germain muss in den kommenden Wochen auf Kylian Mbappé verzichten. Der Verein bang nun um die Erreichung ihrer Ziele.

Das denken sich gerade die Anhänger und die Verantwortlichen von Paris Saint Germain, nachdem sich Kylian Mbappé beim 3-1-Sieg in Montpellier in der Ligue1 Mittwoch Abend am linken Obersachenkel auf Höhe des Bizeps verletzt hat. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)