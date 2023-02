DEL: Ice Tigers rücken auf Pre-Play-off-Rang vor

Die Nürnberg Ice Tigers sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Pre-Play-off-Ränge vorgerückt.

Die Nürnberg Ice Tigers sind in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in die Pre-Play-off-Ränge vorgerückt. Durch ein 4:1 (0:0, 1:0, 3:1) gegen die Straubing Tigers feierten die Franken ihren zweiten Sieg in den vergangenen drei Spielen und verdrängten die Iserlohn Roosters aus dem mittleren Tabellenabschnitt.