Darts Premier League: MvG knackt Weltmeister Smith, van den Bergh kickt Clayton raus - Wright und Price im Einsatz MvG ohne Gnade bei WM-Revanche

Neun-Darter im WM-Finale! "Das beste Leg aller Zeiten"

Am ersten Spieltag der Darts Premier League kommt es zur Neuauflage des WM-Finales. Am Ende darf Michael van Gerwen auf der Bühne jubeln. Zuvor hadert Jonny Clayton mit den Doppelfeldern.

Revanche geglückt!

Am ersten Spieltag der Darts Premier League wirft Michael van Gerwen im Viertelfinale den Weltmeister mit 6:3 aus dem Turnier. Damit revanchiert sich der Niederländer bei Michael Smith für dessen Niederlage vor einem Monat im altehrwürdigen Ally Pally, als der „Bully Boy“ sich seinen ersten WM-Titel sicherte. (NEWS: Alles zur Darts Premier League)

Zwar konnte das Niveau des erneuten Aufeinandertreffens in der SSE Arena nicht ganz mit dem WM-Finaler mithalten. Dieses hatte die Messlatte mit dem besten Leg aller Zeiten aber auch enorm hoch gelegt. Dennoch sahen die Fans in Belfast ein starkes Match, bei dem beide Kontrahenten einen Drei-Dart-Average jenseits der 100 Punkte ins Brett zauberten. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Ausschlaggebend war diesmal jedoch die etwas bessere Doppelquote des Niederländers, der jede zweite Möglichkeit zum Checkout nutzte. Die aktuelle Nummer eins der PDC Order of Merit kam hier auf knapp 38 Prozent, was am Ende zu wenig war. Besonders beeindruckend war das dritte Leg, als MvG ein bärenstarkes Highfinish von 112-Rest hinlegte - das einzige Highfinish in diesem Match.

Damit erlebte der Weltmeister und aktuelle Nummer eins der PDC Order of Merit einen denkbar ungünstigen Start in die PL-Saison. Dabei hatte Handball-Nationalspieler Timo Kastening zuvor im neuen Darts-Magazin MADHOUSE von SPORT1 noch eine beginnende Ära des Engländers vermutet.

Und auch Smith selbst war vor dem ersten Match ganz cool bei SPORT1: „Es ist kein Druck für mich. Ich will einfach Darts spielen und auf dem höchsten Level performen. Es ist die Premier League und das ist das höchste Level.“

„Hollywood“ ist zu stark für Peter Wright

Im dritten Spiel an diesem Abend gibt es dann die erste wirklich große Überraschung. Peter Wright musste sich Chris Dobey mit 3:6 geschlagen geben. Damit war der PL-Auftakt für den zweimaligen Weltmeister und PL-Finalisten von 2017 eine schnelle Nummer.

Bis zum 2:2 konnte „Snakebite“ noch gut mithalten, aber dann verließen sie ihn und „Hollywood“ zog zum letztendlich vorentscheidenden 5:2 davon. Zwar konnte Wright mit einem starken 122-Highfinish über Bull, Tripel-19 und Doppel-20 auf 3:5 verkürzen, das war aber nur noch Ergebniskorrektur.

Für Dobey hingegen war es ein perfekter Start. Bei seinem ersten Auftritt in der Premier League feiert er direkt seinen ersten Sieg. Dementsprechend entspannt zeigte er sich nach dem Match bei SPORT1: „Es gibt einen Grund, nervös zu sein. Ich bin ein sehr entspannter Typ. Es fühlt sich einfach großartig an, hier zu sein.“

Immerhin befindet sich Wright in guter Gesellschaft. In Gerwyn Price musste ein weiterer Ex-Weltmeister bereits im Viertelfinale die Koffer packen.

Der Waliser unterlag Nathan Aspinall im letzten Viertelfinalspiel mit 4:6. Damit baut „The Asp“ seine beeindruckende Bilanz gegen den „Iceman“ aus. Zwar triumphierte Price in den bislang 21 Duellen elfmal. Aber Aspinall konnte sieben seiner zehn Siege in TV-Spielen feiern.

Clayton und die Doppel: Das passt nicht

Bereits zum Auftakt in den ersten Spieltag der diesjährigen Premier-League-Saison bekamen die Fans einen kleinen Coup zu sehen. Dimitri Van den Bergh verpasste Jonny Clayton eine 6:2-Abreibung. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse)

Dabei warf der Waliser keine schlechten Pfeile. Mit einem Drei-Dart-Average von 101,04 Punkten war er nicht nur stark unterwegs, sondern sogar besser als van den Bergh (99,77).

Aber „The Ferret“ und die Doppelfelder, das war an diesem Abend ein Thema für sich. Nur zwei seiner neun Checkouts konnte er nutzen (22,22 Prozent) und lag damit meilenweit hinter dem „Dreammaker“, der 54,55 Prozent seiner Chancen verwertete. (SERVICE: Premier-League-Tabelle)

Nach dem Sieg zeigte sich der Belgier bei SPORT1 noch voll euphorisiert von seinem ersten PL-Sieg vor Zuschauern. Bei seinem Debüt 2021 waren wegen Corona keine Fans zugelassen. „Wer Druck spürt, kommt mit den falschen Gedanken in die Premier League. Jeder auf der Pro Tour will in der Premier League starten. Es ist eine mega Chance für mich. Ich will viel lernen. Daher spüre ich keinen Druck.“

