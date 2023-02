Anzeige

NBA: Schneesturm! Pistons sitzen weiter in Dallas fest Schneesturm! Pistons weiter in Dallas

LeBron wegen Abdul-Jabbar: "Dann kommt es, wie es kommen muss"

SID

Die Detroit Pistons sind wegen eines Schneesturms in Dallas gestrandet. Auch am Donnerstag steckt der NBA-Klub noch in Texas fest.

Die Detroit Pistons sind in Dallas gestrandet. Wegen eines heftigen Schneesturms in der Region steckte der Klub aus der NBA dort auch noch am Donnerstag fest, eigentlich war der Heimflug für Dienstag vorgesehen.

Das für Mittwoch angesetzte Heimspiel der Pistons gegen die Washington Wizards wurde abgesagt, noch ist unklar, wann es nachgeholt werden kann.

Anzeige

Detroit hatte am Montag bei den Dallas Mavericks (105:111) gespielt, seitdem war eine Rückkehr unmöglich, weil wegen der extremen Wetterbedingungen tausende Flüge gestrichen werden mussten.