Kurz vor Super Bowl: Schwere Vorwürfe gegen Eagles-Profi Josh Sills!

Gegen den Rookie der NFL-Franchise, die im Super Bowl am 12. Februar auf die Kansas City Chiefs trifft, ist wegen des Verdachts einer Vergewaltigung Anklage erhoben worden.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft von Ohio am Mittwoch mitteilte, wird Sills vorgeworfen, im Dezember 2019 an einer Vergewaltigung beteiligt gewesen zu sein.

Der Offensive Guard soll das mutmaßliche Opfer dabei gegen dessen Willen festgehalten haben, überdies wird Sills in diesem Zusammenhang auch Entführung zur Last gelegt.

NFL: Eagles-Rookie Josh Sills - Anklage wegen Vergewaltigung

Der 25-Jährige muss nun am 16. Februar - und somit nur vier Tage nach dem Super Bowl - in der Angelegenheit einer Gerichtsladung Folge leisten.

Ob die Vorwürfe Auswirkungen auf Sills' möglichen Einsatz im Super Bowl haben werden, ist schwer absehbar. Die Eagles erklärten am Mittwoch in einer knappen Stellungnahme: „Die Organisation ist sich der rechtlichen Angelegenheit mit Josh Sills bewusst. Wir haben mit dem Ligabüro kommuniziert und sind dabei, weitere Informationen zu sammeln. Wir haben derzeit keinen weiteren Kommentar abzugeben."

Konsequenzen für Super Bowl gegen Kansas City Chiefs?

Sills selbst, der in Philadelphia im Vorjahr als Undrafted Free Agent unter Vertrag genommen worden war und es in der Preseason in den endgültigen Kader schaffte, schwieg bisher hinsichtlich der gegen ihn gerichteten Anklage und Vorwürfe.