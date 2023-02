FC Bayern: Sonderlob für Nagelsmann nach DFB-Pokal: "Sehr kreativ, genau richtig"

Julian Nagelsmann dürfte mit seiner Aufstellung beim Pokalspiel gegen den FSV Mainz so manchen Zuschauer überrascht haben.

„Der Trainer findet immer Lösungen“, sagte Herbert Hainer nach dem Spiel in der Mixed Zone. Nagelsmann habe schon bei der Ergebniskrise im vergangenen September die richtigen Ansätze gefunden. „Und ich war absolut überzeugt, dass er sie jetzt wieder findet. Das war sehr kreativ, was er heute gemacht hat, aber das war genau das richtige Rezept.“

Ein Extralob für den Coach, der in den vergangenen Tagen wie auch sein Team unter Druck geraten war. Drei Unentschieden zum Restart der Bundesliga hatten die Stimmung in München spürbar gedämpft. Ein Weiterkommen und im Pokal und auch ein überzeugender Auftritt waren am Mittwochabend fast schon Pflicht.