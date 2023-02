Formel 1: "Klares Nein!" - darum will BMW nicht in die Königsklasse

Formel 1 in Deutschland: "Sportart am absoluten Tiefpunkt"

BMW ist zurück auf der großen Bühne des Motorsports, feiert ein Comeback bei den 24 Stunden von Daytona. Aber in die Formel 1 will der bayerische Konzern trotzdem nicht. Die Gründe dafür sind vielfältig.

Die 24 Stunden von Daytona am vergangenen Wochenende haben das Ende einer 23-jährigen Abwesenheit aus der höchsten Sportwagenklasse markiert. Mit dem BMW M Hybrid V8 wollen die Münchner nun ein neues Kapitel in ihrer Motorsportgeschichte aufschlagen.

„Gleichzeitig ist der nordamerikanische Markt für uns sehr wichtig, besonders die BMW M-Modelle haben einen sehr hohen Absatz. Deshalb ist es für uns interessant, hier in den USA unterwegs zu sein.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Vorstand Oliver Zipse dämpfte im Vorfeld des Klassikers im Tempo-Tempel in Florida zwar die hohen Erwartungen, schraubte sie gleichzeitig indes wieder hoch: „Wir haben es geschafft, innerhalb von 18 Monaten vom weißen Blatt Papier zwei Rennautos auf die Strecke zu bringen. Es wäre vermessen zu sagen, dass in der Vorbereitung alles perfekt lief. Aber wir sind nicht nur hier, um dabei zu sein. Langfristig wollen wir mit dem Auto Meisterschaften und Rennsiege einfahren.“ (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

24 Stunden von Daytona, aber BMW plant noch viel mehr

Daytona war für BMW nur der Startschuss in ein neues Zeitalter: Demnächst steht die US-Sportwagenmeisterschaft IMSA auf dem Jahres-Plan. 2024 folgt der Einstieg in die Sportwagen-WM mit den 24 Stunden von Le Mans.

Auffällig: Plötzlich sind Motorenmonster wieder in. BMWs P66/3 protzt mit vier Litern Hubraum und zwei frisch angeflanschten Turboladern. Der V8 stammt ursprünglich aus dem DTM-Auto und zeigt: Recycling wird im Motorsport neu gedacht.

So sieht die Strategie von BMW aus

BMW erklärt Formel-1-Absage

„Die Formel 1 ist aktuell kein Thema für uns“, erteilt Ross der Top-Liga eine Absage. „Für uns ist der Parallelflug zur Serie wichtig. Wir sind hier und heute mit einem V8-Hybrid in Daytona unterwegs. Das passt 1:1 zu unseren Straßenfahrzeugen. Erst 2026 mit einem neuen Hybrid zu kommen (wie die Formel 1 es plant; d. Red.) , ist für uns ein paar Jahre zu spät.“

Dazu kommt, so der Deutsche: „Aktuell fährt die Formel 1 mit einem Hybridsystem, das keine Serienrelevanz hat. Die LMDh ist für uns die perfekte Plattform, denn der XM ist wahrscheinlich nicht der letzte BMW, der so einen Antriebsstrang hat. Wie es mit der Elektrifizierung weitergeht, müssen wir uns dann auch im Motorsport anschauen. Aber das ist ein klares Nein zur Formel 1.“

Der kleine Seitenhieb in Richtung F1 resultiert auch daraus, dass neben der technischen und finanziellen die sportliche Basis in IMSA und WEC stimmt. „Die Autos sind alle nach einem Reglement entwickelt worden, das sehr eng ist“, so Roos. „Die Formel 1 wäre froh, wenn ihr Feld innerhalb von sieben Zehntelsekunden wäre.“