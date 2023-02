Live im TV: Bayern-Boss Salihamidzic wird bei Gnabry wieder deutlich - und unterbricht Schweinsteiger

Hasan Salihamidzic hat seine öffentliche Kritik am deutschen Nationalspieler Serge Gnabry verteidigt.

Zur Erinnerung: Der Sportvorstand des FC Bayern hatte den Angreifer vor laufenden Kameras als „amateurhaft“ bezeichnet, weil dieser in seiner Freizeit vor einem Bundesliga-Spiel ein Mode-Event in Paris besucht hatte. (Salihamidzic stinksauer auf Gnabry)

Als die Ansage am Mittwoch vor dem 4:0-Erfolg der Münchner gegen Mainz im Pokal beim TV-Gespräch mit ARD -Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger angesprochen wurde, unterbrach er den gerade zu einer Antwort ansetzenden Schweinsteiger: „Ganz kurz, ganz kurz: Ich hab doch keinen rausgepickt. Wir haben uns dann unterhalten, der Serge hat das angenommen und am nächsten Tag war das für mich erledigt.“

„Besser wird es nicht in Paris auf der Mode-Show“

Erneut betonte der Bayern-Boss aber seine Sichtweise: „Wenn wir zwei Spiele nicht gewonnen haben, müssen wir arbeiten, dass es wieder besser wird. Aber besser wird es nicht in Paris auf der Mode-Show.“

Wenige Tage später hatte auch Vorstands-Boss Oliver Kahn in der Personalie nachgelegt. Er verteidigte dabei nicht nur Salihamidzic‘ Auftreten sondern forderte auch unmissverständlich eine Leistungssteigerung von Gnabry. (Kahn wird bei Gnabry deutlich)

Beim Pokalspiel gegen Mainz war dieser in der 79. Spielminute eingewechselt worden. Salihamidzic erwartet nicht nur von ihm nach drei enttäuschenden Auftritten in der Liga eine Steigerung: „Es hat den FC Bayern immer ausgezeichnet, dass wir solche Situationen überleben und es wieder in die andere Richtung zu lenken.“