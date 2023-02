BIG spektakulär in der Gruppenphase der IEM Katowice: k1to mit überragender Performance!

Nach einer überragenden Leistung von Nils "k1to" Gruhne steht der BIG-Clan in der Gruppenphase der IEM Katowice © BIG via Twitter

In den Play-Ins der IEM Katowice musste sich BIG Complexity Gaming und FURIA Esports stellen. Dabei artet vor allem die Partie gegen die Brasilianer in eine Berliner One-Man-Show aus!

Entsprechend klar waren die Rollen vor der Partie verteilt. BIG setzte sich in der ersten Runde zwar in weiten Teilen souverän mit 16:12 gegen Complexity Gaming durch, doch FURIA, die in ihrer ersten Play-In-Partie ganz locker mit 16:4 über die Lokalmatadoren von Permitta Esports drübergefahren sind, galten vorab trotzdem klar als Favorit auf den Sieg und damit auf die direkte Qualifikation für die Gruppenphase der IEM Katowice.