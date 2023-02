Bewerbungs-Prozess für neue Formel-1-Teams gestartet

Formel 1 in Deutschland: "Sportart am absoluten Tiefpunkt"

Alle Bewerber wie beispielsweise die Andretti-Familie würden einer gründlichen Prüfung unterzogen, hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Ein Maximum von zwölf Teams in der Formel 1?

Die Formel 1 erlebt derzeit weltweit einen Boom. Am 5. März starten Weltmeister Max Verstappen, Lewis Hamilton und Co. in Bahrain in die neue Saison, mit 23 Rennen wird es die umfangreichste der Geschichte. Zehn Teams und 20 Fahrer, darunter Nico Hülkenberg (Haas) als einziger Deutscher, nehmen am Milliardenspektakel teil.