Davis-Cup: Otte eröffnet, dann Top-Duell für Zverev

Zuvor hat es Oscar Otte im Kampf um die Qualifikation für das Finalturnier ab 17.00 Uhr (sportbild.de/tennischannel.com) mit Marc-Andrea Huesler zu tun. Das ergab die Auslosung in der Trierer Arena am Donnerstag.

Zverev kündigt Dreifach-Sieg an

Die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) kämpft in Trier um den Platz beim Finalturnier mit 16 Teams im November in Malaga. Deutschland, das in dem Traditionswettkampf (erstmals 1900 ausgetragen) bislang alle neun Duelle gegen die Schweiz gewann, geht von der Papierform her leicht favorisiert in den Wettkampf. - Die Ansetzungen im Überblick: