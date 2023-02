Fischer: Tabelle interessiert „erst nach dem 34. Spieltag“

Union Berlin will mit dem Rückenwind aus dem Pokal-Erfolg unter der Woche an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga stürmen.

Union Berlin will mit dem Rückenwind aus dem Pokal-Erfolg unter der Woche an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga stürmen. „Wir haben uns qualifiziert, da nimmst du eine gewisse Energie mit. Die Jungs werden am Samstag wieder bereit sein“, sagte Trainer Urs Fischer vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky).

Nach dem Wirbel um den geplatzten Wechsel des spanischen Dribbelkünstlers Isco waren die Eisernen am Dienstag mit einem 2:1 gegen den VfL Wolfsburg ins Viertelfinale des Pokals einzogen, mit einem Sieg am Samstag winkt nun die Tabellenführung in der Liga. "In erster Linie geht es um ein gutes Spiel, nur das ist in unseren Köpfen. Mich interessiert die Tabelle erst nach dem 34. Spieltag", sagte Fischer gewohnt zurückhaltend. Der aktuelle Spitzenreiter Bayern München kann erst am Sonntagabend ins Geschehen eingreifen.