"Neugierig": Hassan feiert Marathon-Debüt in London

Lauf-Star Sifan Hassan wird am 23. April in London ihr Marathon-Debüt geben.

Lauf-Star Sifan Hassan (Niederlande) feiert am 23. April in London ihr Marathon-Debüt. Die „Neugier“ treibe sie auf die Straße, sagte die 30-Jährige, die bei den Olympischen Spielen in Tokio Gold über 5000 und 10.000 m sowie Bronze über 1500 m gewonnen hatte. Einen endgültigen Abschied von der Bahn plant Hassan derzeit nicht.