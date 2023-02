Der Absturz von Isco - war die Union-Posse der letzte Sargnagel für seine Karriere?

Am Ende aber platzte der Wechsel des fünfmaligen Champions-League-Siegers Isco zu den Eisernen kurz vor der Ziellinie !

Jetzt stellt sich jedoch die Frage: Wer will Isco überhaupt noch? Und war diese Transfer-Posse der letzte Sargnagel für seine Karriere? (NEWS: Darum platzte Unions Transfer-Coup)

Darum platzte der Isco-Deal mit Union

Doch der Reihe nach: Am Dienstag bestand der Spielgestalter den Medizincheck in der Berliner Charité und hätte nur noch seine Unterschrift unter den zuvor ausgehandelten Vertrag der Köpenicker setzen müssen. Die Journalistenmeute wartete vor den Toren schon auf die offizielle Verkündigung.

Plötzlich aber kamen Ungereimtheiten auf. Die beteiligten Verhandlungspartner, sprich Unions Sportchef Oliver Ruhnert, der Spieler selbst und Iscos Berateragentur Gestifute, kamen nicht mehr überein. So auch bei ihren Statements nach dem Scheitern des Transfers!

Gestifute dagegen, die über Jahre hinweg auch Superstar Cristiano Ronaldo vertrat, hatte eine andere Sicht der Dinge: „Wir mussten im Verlauf der Gespräche feststellen, dass unser Verhandlungspartner nicht mehr bereit war, sich in dem ursprünglich besprochenen Rahmen zu bewegen.“

Ruhnert knickt nicht ein und bleibt eisern

Die beiden Parteien schoben sich also gegenseitig die Schuld in die Schuhe. Wer nun Recht hat? Es bleibt wohl für eine ganze Weile ein gut behütetes Geheimnis und ein kurioses Stück Bundesliga-Geschichte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

„Am Ende ist es klar, dass ausverhandelte Dinge auch ausverhandelte Dinge sind“, betonte Ruhnert nochmals. „Wir bleiben bei unserer Philosophie. Was passiert ist, haben wir nie erlebt.“ Der Ex-Schalker, der Union 2018 als Sportchef übernommen und mit „seinem“ Trainer Urs Fischer in die Bundesliga geführt hat, schärfte damit sein Profil.

In Person von Ruhnert bewies Union Stärke und zeigte, dass sich der kleine Ost-Verein aus Köpenick von einem Welt-Star und dessen Entourage nicht einschüchtern lässt.

Doch was passiert nun mit Isco? (NEWS: Isco - der Absturz eines einstigen Wunderkindes)

Kaum Wechseloptionen für Ex-Real-Star

Der Golden-Boy-Gewinner von 2012 düste am Dienstagabend in seinem Privatjet zurück nach Spanien und gab bei seiner Ankunft am Flughafen nur lapidar zu Protokoll: „Sowas kommt vor im Fußball!“