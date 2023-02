Super Bowl 2023: Historisches Quarterback-Duell! Mahomes und Hurts schreiben Geschichte

Denn: Zum ersten Mal überhaupt in der langen Geschichte der NFL stehen sich in Jalen Hurts (Eagles) und Patrick Mahomes (Chiefs) zwei Schwarze Starting Quarterbacks im Super Bowl gegenüber.

Patrick Mahomes schrieb 2020 NFL-Geschichte

„Wann immer du große Schritte machst und Dinge vollbringst, die zuvor nie erreicht wurden, mit allem, was wir durchgemacht haben, all den Hindernissen - es bedeutet sehr viel für uns“, betonte Williams: „Es war so ein langer, harter Weg - also ja, da sind viele Emotionen.“