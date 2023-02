Hockey-Weltmeister sind Sportler des Monats Januar

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft der Herren hat sich in Indien zum Weltmeister gekürt. Nun sind sie auch zu den Sportlern des Monats Januar gekürt worden.

Das Team um Kapitän Mats Grambusch hatte sich im Finale gegen Titelverteidiger Belgien im Penaltyschießen mit 5:4 durchgesetzt und erstmals seit 17 Jahren wieder WM-Gold für Deutschland geholt. Nach ihrer Rückkehr aus Indien war die Mannschaft von vielen begeisterten Fans am Frankfurter Flughafen empfangen worden.

Dritte wurden die dreifachen Rodel-Weltmeister Toni Eggert und Sascha Benecken. Bei der Heim-WM am vergangenen Wochenende in Oberhof hatte das Duo sowohl in den beiden Doppelsitzer-Wettbewerben Sprint und Klassik als auch mit der Mannschaft im Team-Wettbewerb die Goldmedaille gewonnen.