Joao Félix droht nächster Tiefschlag beim FC Chelsea

Chelsea-Coach ernüchtert: So lange fehlt Félix jetzt!

Der FC Chelsea verfällt im Transferfenster in einen Kaufrausch. Das bringt Trainer Graham Potter in die Bredouille. Wird Joao Félix ein Opfer davon?

Andererseits steckt der 47-Jährige in einer Zwickmühle. Denn für die Champions League darf er nur einen 25 Mann starken Kader benennen - bis zum 2. Februar um 24 Uhr.

Wie die spanische Zeitung as berichtet, könnte es dabei ein äußerst prominentes Opfer geben. Demnach gilt Joao Félix als heißer Kandidat, der auf der CL-Meldeliste fehlen könnte.

Wird Badiashile Félix vorgezogen?

Die Regularien der UEFA sehen vor, dass Vereine maximal drei Winter-Neuzugänge nominieren dürfen. Laut as gilt es als sicher, dass die teuren Einkäufe Enzo Fernández (mindestens 121 Millionen Euro Ablöse) und Mykhaylo Mudryk (bis zu 100 Millionen Euro) auf jeden Fall dazugehören.

Von den weiteren sechs neuen Spielern kommen wohl vor allem Félix, der von Atlético Madrid ausgeliehen ist, und Benoît Badiashile in Frage. Dem Bericht aus Spanien zufolge spricht aber vieles für Badiashile.

Der Franzose hat nach seinem Wechsel von der AS Monaco zu den Blues in seinen ersten Einsätzen direkt einen starken Eindruck hinterlassen - was man vom Portugiesen nicht behaupten kann. Félix kassierte bei seinem Debüt gleich eine Rote Karte und wurde für drei Spiele gesperrt.